Рябчук — об игре за «Спартак»: думаю, я становлюсь лучше

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук заявил, что чувствует себя комфортно в клубе и видит прогресс в своей работе.

«Я чувствую себя комфортно в «Спартаке». Собственно, как и в прошлом году. Я думаю, что становлюсь лучше, но это часть футбола — быть лучше себя в прошлом. Мне нравится работать со Станковичем, я понимаю его требования и подход к работе», — приводит слова Рябчука «РИА Новости Спорт».

Напомним, действующее соглашение Рябчука с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне молдавский защитник провёл за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рябчука в € 4 млн.