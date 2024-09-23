Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин: где-то «Спартаку» не хватает злости

Роман Зобнин: где-то «Спартаку» не хватает злости
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2) заявил, что красно-белым не хватает злости.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

– У вас нет ощущения, что «Спартак» стал командой очень хороших парней. Не хватает злости.
– Отчасти, наверное, да. Где-то не хватает злости. «Спартак» должен всеми путями добиваться победы. Даже взять игру с «Динамо». Всеми путями – время потянуть, как у нас, в РПЛ, любят. Даже если ты играешь в большинстве. Три очка есть три очка. Тем более дерби. Всякими путями ты должен выиграть матч. Этого, к сожалению, не хватает», — приводит слова Зобнина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 23 очка.

Материалы по теме
Эксклюзив
Зобнин ответил Геннадию Орлову, заявившему, что полузащитника нужно убрать из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android