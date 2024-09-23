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Евгений Алдонин: Карпин поступил мудро, вызвав Глушенкова в сборную России

Евгений Алдонин: Карпин поступил мудро, вызвав Глушенкова в сборную России
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Бывший российский полузащитник Евгений Алдонин высказался о попадании в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок сине-бело-голубых заявил, что ему интереснее тренироваться с одноклубниками, чем играть за сборную России с Вьетнамом.

«Карпин поступил мудро, вызвав Глушенкова в сборную России. Если есть какая-то недосказанность, то лучше встретиться и обговорить лично. Глушенков — неординарный игрок, который заслуживает внимания тренерского штаба сборной. Считаю, что не стоит раздувать пламя из контекста какого-то интервью. Самый главный критерий для сборной — уровень игры футболиста за клуб и национальную команду», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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