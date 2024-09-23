Денисов: слова Глушенкова про сборную? Это не моё дело, а Максиму — удачи

Бывший российский полузащитник Игорь Денисов прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, который заявил, что ему интереснее тренироваться с одноклубниками, чем играть за сборную России с Вьетнамом.

«Максиму удачи, но его слова — не моё дело», — приводит слова Дениса «РБ Спорт».

Напомним, сегодня национальная команда России объявила расширенный состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Глушенков получил приглашение в сборную. В нынешнем сезоне Максим провёл восемь матчей во всех турнирах за «Зенит», забил девять голов и сделал одну результативную передачу. К сине-бело-голубым нападающим присоединился минувшим летом.