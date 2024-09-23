Андрей Канчельскис: в АПЛ я бы сейчас зарабатывал € 60–70 млн в год

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что на сегодняшний день мог бы получать одну из самых больших зарплат в чемпионате Англии. Он заявил, что больше него получали бы лишь легендарные нападающие Алан Ширер и Эрик Кантона.

«Не понимаю, почему в России люди удивляются, сколько платят футболистам! Если есть деньги, почему бы и не платить? В Европе ещё больше денег дают, чем у нас. У людей глупая зависть! Идите играйте в бейсбол, который популярен в Америке, хоккей или волейбол. Это просто зависть людей.

Я недавно приехал в Англию, и люди сравнивали моё поколение игроков с нынешними футболистами. По некоторым подсчётам, я сегодня в АПЛ был бы третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги — я бы получал сейчас в Англии около € 60–70 млн в год. На первом месте Алан Ширер, на втором Эрик Кантона, а я — на третьем. Кто-то перенёс наши зарплаты из прошлого и конвертировал в нынешнее время — получился такой расчёт. Но наше время прошло, завидовать не надо.

Делайте своё дело, мы живём в нормальном мире, и больших проблем у нас нет. Радуйтесь жизни каждый день и не завидуйте другим людям — это самое плохое! Если человек может зарабатывать большие деньги, дай бог ему здоровья! Пусть зарабатывает ещё больше, если есть возможность. У каждого из нас есть чёрная и белая зависть, но завидовать не надо — запомните это», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».