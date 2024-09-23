Магомед Адиев: со мной из «Пари НН» никто не связывался

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что руководители «Пари НН» не обращались к нему по поводу работы в нижегородском клубе.

«Со мной никто не связывался», – приводит слова Магомеда Адиева «РБ Спорт».

Последним местом работы Адиева является грозненский «Ахмат», который российский специалист покинул 1 сентября этого года. Ранее Магомед Адиев возглавлял сборную Казахстана, а также работал в «Чайке» и «Анжи». После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. В прошедшем туре нижегородцы уступили на своём поле «Локомотиву» со счётом 1:3.