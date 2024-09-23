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Гендиректор «Алании»: не могу представить, что проиграем «Амкалу» в Кубке России!

Гендиректор «Алании»: не могу представить, что проиграем «Амкалу» в Кубке России!
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Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Амкалом» на стадии 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в четверг, 26 сентября. Функционер признался, что не может даже представить поражение своей команды в этой встрече.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
26 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Амкал
Не начался
Алания
Владикавказ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знаю мнение Спартака Артуровича: он серьёзно относится к предстоящему матчу. И я его позицию полностью разделяю. Игроки должны выкладываться в каждом официальном матче, это даже не обсуждается, независимо от того, какая будет ротация. А тем более наш соперник — медийная команда. Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Никаких шапкозакидательских настроений и небрежного отношения к Кубку у нас нет.

Знаю, что за «Амкал» выступают бывшие профессиональные футболисты, в том числе игравшие в РПЛ и еврокубках. Но это медийная команда. А мы — профессиональная. Проигрывать любителям — вы меня извините… Не могу этого представить!» — приводит слова Тедеева Metaratings.

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