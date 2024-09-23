Гендиректор «Алании»: не могу представить, что проиграем «Амкалу» в Кубке России!

Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Амкалом» на стадии 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в четверг, 26 сентября. Функционер признался, что не может даже представить поражение своей команды в этой встрече.

«Я знаю мнение Спартака Артуровича: он серьёзно относится к предстоящему матчу. И я его позицию полностью разделяю. Игроки должны выкладываться в каждом официальном матче, это даже не обсуждается, независимо от того, какая будет ротация. А тем более наш соперник — медийная команда. Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Никаких шапкозакидательских настроений и небрежного отношения к Кубку у нас нет.

Знаю, что за «Амкал» выступают бывшие профессиональные футболисты, в том числе игравшие в РПЛ и еврокубках. Но это медийная команда. А мы — профессиональная. Проигрывать любителям — вы меня извините… Не могу этого представить!» — приводит слова Тедеева Metaratings.