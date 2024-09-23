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Вратарь «Уфы» Баклов: пускай Таджикистан — небогатая сборная, но там есть всё необходимое

Вратарь «Уфы» Баклов: пускай Таджикистан — небогатая сборная, но там есть всё необходимое
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Голкипер «Уфы» Олег Баклов рассказал об условиях в сборной Таджикистана. Вратарь дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче с Филиппинами (0:0, 4:3 пен.).

«Когда приехал в расположение сборной, я делился опытом с ребятами. Я не был в 20 командах, но, если сравнивать, где я был, в сборной Таджикистана создаются довольно хорошие условия тренерским и административным штабом. Пускай это маленькая и небогатая сборная, но там есть всё необходимое. Я не удивился — в национальной команде всё так и должно быть. Для футбола в сборной Таджикистана делается всё. Остаётся только выходить и играть», — сказал Баклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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