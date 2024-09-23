Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес взял на себя ответственность за поражение от «Милана»

Нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:2).

«Мы определённо не сыграли так, как готовились. Наш подход с самого начала был неправильным, затем во втором тайме мы стали немного лучше, но опять же недостаточно. Нам есть что улучшить, нам нужно опустить голову и усердно работать, чтобы поднять уровень каждого.

Я как капитан команды – первый, кто должен взять на себя ответственность. Я чувствую эту ответственность и понимаю, что не делаю того, что делал в прошлом сезоне, отстаю, но всё, что я могу сделать, это продолжать работать, чтобы стать сильнее», — приводит слова Мартинеса Football Italia со ссылкой на DAZN.