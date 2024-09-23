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Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес взял на себя ответственность за поражение от «Милана»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес взял на себя ответственность за поражение от «Милана»
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Нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:2).

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10'     1:1 Димарко – 27'     1:2 Габбиа – 89'    

«Мы определённо не сыграли так, как готовились. Наш подход с самого начала был неправильным, затем во втором тайме мы стали немного лучше, но опять же недостаточно. Нам есть что улучшить, нам нужно опустить голову и усердно работать, чтобы поднять уровень каждого.

Я как капитан команды – первый, кто должен взять на себя ответственность. Я чувствую эту ответственность и понимаю, что не делаю того, что делал в прошлом сезоне, отстаю, но всё, что я могу сделать, это продолжать работать, чтобы стать сильнее», — приводит слова Мартинеса Football Italia со ссылкой на DAZN.

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