Ловчев раскритиковал арбитра Иванова после московского дерби «Спартак» — «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что судья Сергей Иванов не должен был удалять игрока московского «Динамо» Эль‑Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Я не увидел симуляции от игрока «Динамо». Его чуть‑чуть задели, он упал, но не просил пенальти. В такой ситуации просто невозможно давать пенальти. Ничего там не было, а судья взял и практически убил одну команду. Ну, схватился за ноги, там люди по пять минут лежат, почему Иванов не даёт за это карточки?

Он не понимает, какой матч он судил? Был маленький толчок», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.