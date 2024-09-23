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Президент РПЛ пошутил над Гильермо Абаскалем

Президент РПЛ пошутил над Гильермо Абаскалем
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о приезде экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в Россию. Накануне испанец посетил матч красно-белых с «Динамо» (2:2). Алаев отреагировал на приезд Абаскаля шуткой. Глава РПЛ предложил обратиться к Гильермо за помощью в составлении календаря. Ранее испанский тренер неоднократно критиковал календарь чемпионата России.

— Абаскаль вернулся в Россию, посетил московское дерби…
— Да ладно?! Я не знал.

— Хотели бы, чтобы он вернулся в РПЛ как тренер?
Гильермо Абаскаль? Ну, по крайней мере обратимся к нему за помощью с календарём. (Улыбается). Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарём. Если серьёзно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернётся — хорошо, не вернётся — есть много других тренеров прекрасных, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

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