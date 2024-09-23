Федерико Кьеза прокомментировал результаты «Ливерпуля» на старте сезона

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о результатах «красных» на старте сезона-2024/2025. Мерсисайдцы выиграли четыре из пяти матчей Премьер-лиги, уступив только «Ноттингем Форест».

«Да, мы хорошо начали, но Премьер-лига — сложный турнир. Кроме того, мы играем в Лиге чемпионов, недавно обыграли «Милан», а на выходных одержали победу над «Борнмутом» в АПЛ. Мы показали, что можем хорошо выступать в обоих турнирах», — приводит слова Федерико Кьезы официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, о переходе итальянского нападающего в «Ливерпуль» стало известно в августе 2024 года. Контракт футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025 года, зарплата Кьезы оценивается в € 5 млн в год. Ранее Федерико выступал за «Фиорентину» и «Ювентус».