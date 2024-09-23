Мостовой: у Черышева непростая судьба, хотел бы поддержать его и пожелать удачи в Греции

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость, что 33-летний российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с клубом «Паниониос», выступающим во второй лиге Греции.

«Я бы хотел поддержать Дениса. У него непростая судьба — бесконечные травмы на протяжении всей карьеры. Я знаю, что это такое. Хорошо, что нашёл себе клуб даже в Греции. Пожелаю ему удачи. О завершении карьеры пока не надо думать. Пускай играет и получает удовольствие от греческого солнца», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Черышев сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.