Стали известны подробности о травме Родри, полученной им в матче с «Арсеналом»

Первые медицинские тесты показали, что опорному полузащитнику «Манчестер Сити» Родри удалось избежать серьёзной травмы, полученной им в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2), из-за которой испанский футболист был вынужден покинуть поле на 21-й минуте. Об этом сообщает El Larguero в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, врачи «горожан» ждут результатов дополнительных тестов, проведённых сегодня, 23 сентября, с целью определить, сколько времени понадобиться Родри на восстановление. Подчёркивается, что 28-летний футболист настроен более оптимистично относительно процесса своей реабилитации, чем это было ранее.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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