Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Алдонин — об удалении Маухуба: Иванов повёл себя, как обиженный мальчик

Евгений Алдонин — об удалении Маухуба: Иванов повёл себя, как обиженный мальчик
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин прокомментировал удаление футболиста «Динамо» Эль-Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Удаление Маухуба не красит судью. Мы знаем, что такое дерби и градус борьбы в дерби всегда повышенный. Поэтому удалить в дерби футболиста за пять минут — неслыханно. Судья Иванов повёл себя как обиженный мальчик. Обиделся на игрока, подловил его и удалил? Я считаю, что так нельзя относиться к таким матчам. В целом игра понравилась и была захватывающая концовка, ведь «Динамо» могло вырвать победу в последнем эпизоде. Вполне закономерный результат, но судья испортил игру.

Все голы связаны с ошибками защитников. С позиционными или техническими ошибками. В моменте со вторым голом в ворота «Спартака» Тюкавин сыграл здорово и продавил, а защитник потерял позицию и не сориентировался», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Тюкавин отправил «Спартак» в нокаут. И это при спорном удалении «Динамо»!
Тюкавин отправил «Спартак» в нокаут. И это при спорном удалении «Динамо»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android