Евгений Алдонин — об удалении Маухуба: Иванов повёл себя, как обиженный мальчик

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин прокомментировал удаление футболиста «Динамо» Эль-Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Удаление Маухуба не красит судью. Мы знаем, что такое дерби и градус борьбы в дерби всегда повышенный. Поэтому удалить в дерби футболиста за пять минут — неслыханно. Судья Иванов повёл себя как обиженный мальчик. Обиделся на игрока, подловил его и удалил? Я считаю, что так нельзя относиться к таким матчам. В целом игра понравилась и была захватывающая концовка, ведь «Динамо» могло вырвать победу в последнем эпизоде. Вполне закономерный результат, но судья испортил игру.

Все голы связаны с ошибками защитников. С позиционными или техническими ошибками. В моменте со вторым голом в ворота «Спартака» Тюкавин сыграл здорово и продавил, а защитник потерял позицию и не сориентировался», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.