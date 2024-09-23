Матч «Ньюкасла» и «Уимблдона» перенесли из-за подтопления стадиона

Игру между «Уимблдоном» и «Ньюкаслом» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги перенесли из-за затопления стадиона «Черри Ред Рекордс» в Лондоне. Об этом сообщается в пресс-службах обоих футбольных клубов в социальной сети X.

«С сожалением сообщаем, что из-за разлива реки Уондл затоплены наш стадион и прилегающая к нему территория. Игра третьего раунда Кубка лиги с «Ньюкаслом» перенесена. Стадион закрыт до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении футбольного клуба «Уимблдон».



Судя по опубликованным видео, из-за мощных проливных дождей на поле стадиона отошли пласты газона, а в части площадки образовался провал, трибуны также подтоплены.



Матч между английскими клубами должен был состояться 24 сентября. Сейчас решается вопрос о новой дате проведения встречи.