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Матч «Ньюкасла» и «Уимблдона» перенесли из-за подтопления стадиона

Матч «Ньюкасла» и «Уимблдона» перенесли из-за подтопления стадиона
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Игру между «Уимблдоном» и «Ньюкаслом» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги перенесли из-за затопления стадиона «Черри Ред Рекордс» в Лондоне. Об этом сообщается в пресс-службах обоих футбольных клубов в социальной сети X.
«С сожалением сообщаем, что из-за разлива реки Уондл затоплены наш стадион и прилегающая к нему территория. Игра третьего раунда Кубка лиги с «Ньюкаслом» перенесена. Стадион закрыт до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении футбольного клуба «Уимблдон».

Судя по опубликованным видео, из-за мощных проливных дождей на поле стадиона отошли пласты газона, а в части площадки образовался провал, трибуны также подтоплены.

Матч между английскими клубами должен был состояться 24 сентября. Сейчас решается вопрос о новой дате проведения встречи.

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