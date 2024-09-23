«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 23 августа, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Матч начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды назвали стартовые составы.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Камило, Талал, Диале, Кардосо, Самородов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Бейл, Костанца, Гальдамес, Ороско, Олейников, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.

«Ахмат» за восемь игр набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали девять очков и располагаются на 10-й строчке.