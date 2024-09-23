Мостовой: раньше Карпин кричал, как Глушенков: «Почему играем с какими-то пожарниками?»

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой отреагировал на попадание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Слова Глушенкова были сказаны не в сторону сборной России, а в сторону Вьетнама и Таиланда. Он сказал то, что говорили многие. Мы кричим каждый раз, что нам надо играть — тут же в соперниках у нас сборная отелей. И я говорил, что Глушенкова всё равно вызовут в сборную. Если Максим хорошо играет, почему его не вызывать?

Раньше Карпин сам проходил через такое, кричал, как Глушенков: «Почему мы играем с каким-то пожарниками?» Ясно, что с соперниками уровня Вьетнама мы не играли, но в раздевалке все точно так же говорили, когда попадались слабые команды. Это было, есть и будет. Мы так же все сидели в самолётах, автобусах, отелях и смеялись. Вызов Глушенкова в сборную России никаких вопросов не вызывает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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