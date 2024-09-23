Президент Ла Лиги высказался о возможной забастовке футболистов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему возможной забастовки футболистов по причине перегруженного календаря матчей.
«Я не сторонник забастовок, но это действительно возможно, судья по разговорам, которые я слышал. Профсоюзы и лиги довольно сплочены [в этом отношении]. Футбольная индустрия сталкивается с определённым риском из-за этого, что способно привести к экономической смерти национальных чемпионатов», — приводит слова Тебаса AS.
Ранее опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил о потенциальной забастовке игроков из-за чрезмерно нагруженного графика.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: