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Президент Ла Лиги высказался о возможной забастовке футболистов

Президент Ла Лиги высказался о возможной забастовке футболистов
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему возможной забастовки футболистов по причине перегруженного календаря матчей.

«Я не сторонник забастовок, но это действительно возможно, судья по разговорам, которые я слышал. Профсоюзы и лиги довольно сплочены [в этом отношении]. Футбольная индустрия сталкивается с определённым риском из-за этого, что способно привести к экономической смерти национальных чемпионатов», — приводит слова Тебаса AS.

Ранее опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил о потенциальной забастовке игроков из-за чрезмерно нагруженного графика.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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