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Аканджи: игроки «Арсенала» падали на газон при любом контакте, они вечно ищут драмы

Аканджи: игроки «Арсенала» падали на газон при любом контакте, они вечно ищут драмы
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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился мнением о поведении футболистов «Арсенала» в очном матче команд в 5-м туре чемпионата Англии, закончившемся со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Всегда, когда мы играем с ними, они вечно ищут драмы. Упорно сражаются, защищаясь 11 футболистами в своей штрафной, а затем пытаются забить со стандартных положений. Не думаю, что в Европе есть кто-то лучше них в этом. Однако, в конце концов, мы всегда выигрываем титул и не думаю, что в этом году будет по-другому.

В конечном итоге это именно то, что они и ищут. Мы должны защищаться, потому что при каждом контакте и при каждом штрафном ударе они падали на газон. Футболисты падают, поднимаются, снова бегут назад и снова падают. Один из их игроков подошёл к вратарю и попросил его лечь на газон и так далее. Мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Аканджи Daily Mail.

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