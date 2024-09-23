Аканджи: игроки «Арсенала» падали на газон при любом контакте, они вечно ищут драмы

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился мнением о поведении футболистов «Арсенала» в очном матче команд в 5-м туре чемпионата Англии, закончившемся со счётом 2:2.

«Всегда, когда мы играем с ними, они вечно ищут драмы. Упорно сражаются, защищаясь 11 футболистами в своей штрафной, а затем пытаются забить со стандартных положений. Не думаю, что в Европе есть кто-то лучше них в этом. Однако, в конце концов, мы всегда выигрываем титул и не думаю, что в этом году будет по-другому.

В конечном итоге это именно то, что они и ищут. Мы должны защищаться, потому что при каждом контакте и при каждом штрафном ударе они падали на газон. Футболисты падают, поднимаются, снова бегут назад и снова падают. Один из их игроков подошёл к вратарю и попросил его лечь на газон и так далее. Мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Аканджи Daily Mail.

Материалы по теме Мануэль Аканджи выразил недовольство из-за увеличенной нагрузки на игроков

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: