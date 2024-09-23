Экс-нападающий «Спартака» вёл переговоры с клубами Медиалиги

Бывший футболист московского «Спартака» бразилец Веллитон сообщил, что провёл переговоры с клубами Медиалиги, но контракт не был подписан.

«Мы общались с несколькими командами, но никто не предложил контракт. Не сумели сойтись [в финансовых вопросах]. Были переговоры и с клубами Медиалиги», — приводит слова Веллитона ТАСС.

Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач. Бразилец выступал за московскую команду с 2007 по 2012 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом Российской Премьер-Лиги. Дважды бразильский нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2009, 2010). В январе 2023 года Веллитон объявил о завершении карьеры. Но недавно он признался, что находится в хорошей форме и готов вернуться в «Спартак».