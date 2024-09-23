Полузащитник «Манчестер Сити» Силва оказался недоволен засчитанными голами «Арсенала»

Игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва возмутился судейством в матче с «Арсеналом». Его заявление приводит итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Первый гол: судья вызвал нашего капитана, что не позволило ему вернуться на позицию. Второй гол: их обычный блок нашего вратаря, допущенный с разрешения судьи», – цитирует 30-летнего хавбека журналист.



Напомним, матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», прошедший накануне, завершился вничью. Встреча в Манчестере подошла к концу со счётом 2:2.



Команда Хосепа Гвардиолы набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу АПЛ. «Арсенал» заработал 11 очков и располагается на четвёртом месте.