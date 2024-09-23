Анчелотти выразил сочувствие тер Штегену, получившему тяжёлую травму

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал слова поддержки вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, разорвавшему подколенное сухожилие правого колена во время матча 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» (1:5).

«Хочу сказать, что мне очень жаль, что травму получил такой значимый футболист, как тер Штеген, являющийся одним из лучших вратарей мира. Надеюсь, он сможет восстановиться как можно скорее.

Перегруженный календарь? На текущий момент мы мало что можем сделать. Как я говорил ранее, календарь на этот сезон не изменится. Но пусть футбольный мир хотя бы поразмыслит над этим», — приводит слова Анчелотти AS.

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