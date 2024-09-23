Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти выразил сочувствие тер Штегену, получившему тяжёлую травму

Анчелотти выразил сочувствие тер Штегену, получившему тяжёлую травму
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал слова поддержки вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, разорвавшему подколенное сухожилие правого колена во время матча 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» (1:5).

Испания — Примера . 6-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 20'     0:2 Левандовски – 35'     1:2 Перес – 38'     1:3 Торре – 58'     1:4 Рафинья – 74'     1:5 Рафинья – 83'    

«Хочу сказать, что мне очень жаль, что травму получил такой значимый футболист, как тер Штеген, являющийся одним из лучших вратарей мира. Надеюсь, он сможет восстановиться как можно скорее.

Перегруженный календарь? На текущий момент мы мало что можем сделать. Как я говорил ранее, календарь на этот сезон не изменится. Но пусть футбольный мир хотя бы поразмыслит над этим», — приводит слова Анчелотти AS.

Материалы по теме
«Барселона» сделала заявление по травме вратаря Марка-Андре тер Штегена

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android