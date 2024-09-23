Личка рассказал, как Тюкавин реагирует на конкуренцию с Маухубом

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре новичка бело-голубых Эль-Мехди Маухуба.

«Мне нравится Маухуб. На тренировках он показывает себя очень приятным нападающим. Он умеет вовремя отдать передачу, у него хорошая скорость. Маухуб — типичный форвард. Он хочет забивать голы. Тюкавин хорошо реагирует на конкуренцию с Маухубом. Они уже хорошо общаются.

На днях был случай, когда Костя пришёл и спросил, как сказать «привет» на арабском. Многие ребята включаются. Видел, что Скопинцев тоже разговаривает с Мехди. Понятное дело, что ему тяжело, но игроки начинают ему помогать и принимать его», — приводит слова Лички Legalbet.

В августе «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу» с января 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 600 тыс.