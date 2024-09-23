Магомедов: в игре с «Оренбургом» у «Химок» был антиажиотаж, хотелось бы больше зрителей

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался относительно невысокой посещаемости на матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0).

«После удаления мы остались на одного игрока меньше. Нам ничего не оставалось, как только сесть в оборону и выбегать в контратаки. Мы хорошо и надёжно сыграли в защите. Тренер говорил, что будут ещё моменты. Думаю, что ничья — это закономерный результат по тому, как шла игра.

В матче с «Оренбургом» у нас был антиажиотаж. Хотелось бы, чтобы побольше людей приходило на матчи. Когда мы начнём показывать тот футбол, который должны, тот результат, то болельщики подтянутся», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: