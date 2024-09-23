Канищев: фанаты лучше бесплатно посмотрят игру «Химок» по ТВ, чем потратят деньги и время

Футбольный эксперт Александр Канищев поделился мнением о малом количестве зрителей на домашних матчах подмосковных «Химок» в Российской Премьер-Лиге.

«Количество болельщиков на матче «Химок» — это позор для российского футбола. Это отражает интерес и качество футбола, который показывают «Химки». Сложно смотреть на футбол без моментов. «Химкам» нужно улучшать качество футбола, чтобы привлечь больше фанатов. Но все видят, что команда просто возит мяч по полю, поэтому болельщики не могут тратить лишние деньги и время. Они лучше бесплатно посмотрят игру по телевизору», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.