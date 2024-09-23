Александр Ерохин — о состоянии «Краснодара»: в хорошей форме, с ним трудно играть

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями о ФК «Краснодар» после победы в матче с воронежским «Факелом». Заявление игрока приводит издание «РБ Спорт».

«Качественная команда, исполнители — тоже. Если они в хорошей форме, игра непростой получится. И важной с турнирной точки зрения. Будем готовиться сейчас, на этой неделе как раз игр на кубок не будет. Сначала надо только как следует восстановиться», – цитирует Ерохина источник.



Сине-бело-голубые сыграют с южной командой уже в субботу, 28 сентября.



Напомним, матч с «Факелом» завершился со счётом 3:1 в пользу «Зенита».



Сейчас сине-бело-голубые вернули себе лидерство в РПЛ и расположились на первом месте с 23 очками. Следом за ними — «Краснодар» с 21 очком. «Факел» остановился на 15-м месте, у них в запасе пять очков.

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