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Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: скажу игрокам, чтобы больше не подходили к судьям

Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: скажу игрокам, чтобы больше не подходили к судьям
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, что ему не понравилось в судействе во время матча 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«В следующий раз футболисты «Манчестер Сити» не пойдут разговаривать с судьёй. Арбитр попросил Кайла Уокера подойти поговорить с ним, и меня беспокоит, что из-за этого ему пришлось отойти от своей позиции на 20 миль. Возможно, ему стоило подождать.

Однако нам стоило лучше организовать игру. Тем не менее в следующий раз я скажу своим футболистам, что, когда рефери скажет вам: «Подойдите и поговорите со мной», чтобы они не делали этого», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, главный судья встречи Майкл Оливер подозвал к себе правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера перед первым голом «канониров». Англичанину не хватило времени, чтобы вернуться на свою позицию.

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