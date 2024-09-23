Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: скажу игрокам, чтобы больше не подходили к судьям

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, что ему не понравилось в судействе во время матча 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2).

«В следующий раз футболисты «Манчестер Сити» не пойдут разговаривать с судьёй. Арбитр попросил Кайла Уокера подойти поговорить с ним, и меня беспокоит, что из-за этого ему пришлось отойти от своей позиции на 20 миль. Возможно, ему стоило подождать.

Однако нам стоило лучше организовать игру. Тем не менее в следующий раз я скажу своим футболистам, что, когда рефери скажет вам: «Подойдите и поговорите со мной», чтобы они не делали этого», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, главный судья встречи Майкл Оливер подозвал к себе правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера перед первым голом «канониров». Англичанину не хватило времени, чтобы вернуться на свою позицию.

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