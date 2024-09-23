Экс-вратарь «Реала» готов перейти в «Барселону», которая лишилась тер Штегена — источник

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас готов выслушать предложение «Барселоны». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист Ферран Мартинес.

По сведениям источника, Навас с удовольствием продолжит карьеру в каталонском клубе, если ему предоставят такую возможность, потому что он хочет играть. Агентом Кейлора является Жорже Мендеш, который приближён к руководству сине-гранатовых. Это может поспособствовать сделке.

Сейчас Навас является свободным агентом.

Ранее стало известно, что первый номер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустить семь-девять месяцев из-за травмы, полученной в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:1). У немца был диагностирован разрыв подколенного сухожилия правого колена. Сегодня, 23 сентября, вратарю проведут операцию.