Анчелотти подтвердил, что «Реал» продлил контракт с Ферланом Менди

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что левый защитник «сливочных» Ферлан Менди продлил контракт с «Королевским клубом». Ранее в СМИ появлялась информация, что француз пролонгирует трудовое соглашение до 2027 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

«Здесь, в «Реале», мы в восторге от него. Да, он продлил контракт.

Уровень защиты Менди очень высок. Его игра с мячом? Дело не в том, что у него трудности в этом аспекте, просто я не прошу Ферлана выполнять работу, которую делает другой крайний защитник. Нет необходимости требовать от него много атакующих действий. Менди лучше оставаться сзади, потому что иногда ему приходится подстраховывать нападающих», — приводит слова Анчелотти AS.

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