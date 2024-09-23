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Паулу Фонсека оценил игру «Милана» с «Интером»

Паулу Фонсека оценил игру «Милана» с «Интером»
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Главный тренер ФК «Милан» Паулу Фонсека прокомментировал победу своих подопечных над «Интером» в матче 5-го тура итальянской Серии А (5:1). Об этом он рассказал в беседе с DAZN, слова которого приводит издание Football Italia.

«Это было настоящее дерби. «Милан» давненько его не выигрывал, и, конечно, нам было важно сделать это для поддержания формы. Считаю, игроки очень смело проявили себя, и мы заслуженно победили. Я уже давно не видел команду, которая доставила бы «Интеру» столько проблем», – говорится в публикации издания.

Паулу Фонсека был назначен на пост главного тренера в июне 2024 года. Его контракт рассчитан на три года.

Напомним, после победы в дерби «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с восемью очками.

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