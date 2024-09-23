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Руслан Нигматуллин назвал причину перехода Дениса Черышева в «Паниониос»

Руслан Нигматуллин назвал причину перехода Дениса Черышева в «Паниониос»
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал причину перехода Дениса Черышева в «Паниониос».

«У Дениса Черышева, к сожалению, большие сложности с травмами, поэтому нет стабильности. Естественно, об этом знают все клубы, но возраст не критический. Однако даже в гораздо молодом возрасте Денис не отличался стабильностью, в этом проблема. Поэтому он переходит в «Паниониос», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее греческий клуб «Паниониос», выступающий во второй лиге этой страны, объявил о достижении соглашения с российским полузащитником Денисом Черышевым. В среду, 25 сентября, россиянин прилетит в Грецию для подписания контракта.

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