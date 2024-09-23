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«Поступок настоящего труса». Иан Райт — о Холанде, бросившем мяч в голову Магальянсу

«Поступок настоящего труса». Иан Райт — о Холанде, бросившем мяч в голову Магальянсу
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Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт подверг критике форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который бросил мяч в голову защитнику «канониров» Габриэлу Магальянсу после того, как «горожане» сравняли счёт на 90+8-й минуте очного матча команд в 5-м туре чемпионата Англии (2:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

Напомним, после взятия ворот «Арсенала» норвежский футболист подобрал мяч и кинул его в затылок Магальянсу, который стоял спиной к нападающему «горожан». Эпизод был изучен VAR, однако нарушения правил зафиксировано не было.

«Единственное, что меня по-настоящему взбесило [в этом матче] — это трусливый поступок Холанда. Он бросил мяч в голову Габи, когда тот отвернулся. Поступок настоящего труса. Габи посмотрел бы ему в глаза, знаете ли. Я думал, что Холанд выше чего-то подобного», — сказал Райт в своём аккаунте в социальной сети.

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