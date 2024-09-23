Родри пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразных связок — ESPN

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, полученного им во время матча 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2), из-за которого испанский футболист был вынужден покинуть поле на 21-й минуте. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, наличие этого повреждения подтвердили медицинские тесты, проведённые сегодня, 23 сентября, утром.
В нынешнем сезоне Родри принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.
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