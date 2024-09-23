Экс-игрок «Спартака» Веллитон вел переговоры с клубами Медиалиги

Бывший футболист московского «Спартака» бразилец Веллитон проводил переговоры с клубами футбольной Медиалиги, но к решению обе стороны так и не пришли. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Мы общались с несколькими командами, но никто не предложил контракт. Не сумели сойтись [в финансовых вопросах]. Были переговоры и с клубами Медиалиги», — приводит слова бразильца ТАСС.



Бразильскому нападающему 37 лет. Он выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год, трижды становился серебряным призёром чемпионата России (2007, 2009, 2012).



Ранее Веллитон выступал за бразильские «Гояс», «Гремио», «Сан-Паулу», испанскую «Сельту», турецкий «Кайсериспор», а также за «Шарджу» и «Аль-Васл» из ОАЭ.