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Экс-игрок «Спартака» Веллитон вел переговоры с клубами Медиалиги

Экс-игрок «Спартака» Веллитон вел переговоры с клубами Медиалиги
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Бывший футболист московского «Спартака» бразилец Веллитон проводил переговоры с клубами футбольной Медиалиги, но к решению обе стороны так и не пришли. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Мы общались с несколькими командами, но никто не предложил контракт. Не сумели сойтись [в финансовых вопросах]. Были переговоры и с клубами Медиалиги», — приводит слова бразильца ТАСС.

Бразильскому нападающему 37 лет. Он выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год, трижды становился серебряным призёром чемпионата России (2007, 2009, 2012).

Ранее Веллитон выступал за бразильские «Гояс», «Гремио», «Сан-Паулу», испанскую «Сельту», турецкий «Кайсериспор», а также за «Шарджу» и «Аль-Васл» из ОАЭ.

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