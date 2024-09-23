Садыгов: сожалею, что Дзюба не перешёл в «Химки»? Это Артига может сейчас жалеть или нет

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов считает, что решать, жалеть или нет по поводу несостоявшегося трансфера форварда Артёма Дзюбы в подмосковный клуб, должен главный тренер команды Франк Артига.

— С Дзюбой по поводу договорённостей никаких проблем не было. Но не подписывать Артёма было решение тренера, это его ответственность.

— У вас нет сожаления, что Дзюба не перешёл в «Химки»?

— Как я могу жалеть о том, в чём не принимал решение? Это тренер может сейчас жалеть или нет об этом, ведь, повторюсь, это его решение. У меня как было хорошее отношение к Дзюбе как к футболисту, так и остаётся, — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

В минувшее трансферное окно Дзюба перешёл в тольяттинский «Акрон».

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 424 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.