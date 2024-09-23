Алдонин: количество болельщиков на матчах «Химок» зависит от результата, которого нет

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно низкой посещаемости матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Оренбург», который закончился со счётом 0:0.

«Количество болельщиков на матчах «Химок» зависит от результата, которого нет. Народ таким образом показывает свою «заинтересованность». Если бы «Химки» были в середине или в пятёрке, то народ бы приходил. Команде нужно исправлять ситуацию, исходя из их подбора футболистов. Я уверен, что они могут играть лучше», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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