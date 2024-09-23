«Реал» — клуб мигрантов». Экс-президент «Валенсии» подверг критике Винисиуса

Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг раскритиковал крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Раньше проблем с расизмом не было, или я их не замечал. Ромарио был наполовину чернокожим, и у него не было проблем. Сейчас я называю мадридский «Реал» «Королевский иммигрант». У них в составе восемь чернокожих футболистов, два белых иностранца и один испанец – Карвахаль.

И ещё этот Винисиус. Знаете, что он сделал? Перелез через забор на «Месталье» и обвинил болельщика в оскорблениях. В тот день я был на стадионе со своим внуком и сыном. Я спросил у внука: «Что он там кричит?». Внук ответил: «Всякие глупости». Я думал, они назвали его обезьяной. Но нет.

А этот парень кричит, что вам дорога в Сегунду. После этого наши фанаты не могут посещать несколько следующих матчей, а Винисиусу всё прощается. Да, он хороший игрок, но как человек он идиот. Всегда орёт на судей. Я был в Южной Америке много раз и никогда не испытывал проблем», — приводит слова Ройга Relevo.

Материалы по теме Глава Ла Лиги сделал заявление по теме Винисиуса и его борьбы с расизмом

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: