Защитник Миенти Абена: «Спартак» — клуб европейского уровня

Фулбек московского «Спартака» и сборной Суринама Миенти Абена поделился своим мнением о клубе, за который выступает. Его слова приводит издание «РБ Спорт».

«Можно ли назвать «Спартак» клубом европейского уровня? Да, почему нет? Но ты можешь думать об этом только тогда, когда играешь в Европе. Мы сейчас там не играем, поэтому это не то, что нас беспокоит на данный момент. Мы думаем о чемпионате России и о Кубке. Это то, на чём мы должны сейчас сконцентрироваться», — цитирует защитника «РБ Спорт».



29-летний игрок выступает за красно-белых с 2024 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано на два года.



Сейчас московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в девяти матчах.

В воскресенье, 29 сентября, команда Деяна Станковича сыграет против «Динамо» в матче 9-го тура.

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