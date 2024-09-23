Геркус: было бы очень хорошей идеей включить Дзюбу в состав сборной России

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что правильным ходом главного тренера сборной России Валерия Карпина в нынешней ситуации стал бы вызов в команду нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«На мой взгляд, было бы очень хорошей идеей включить Дзюбу в состав сборной. А что? Артём — бывший капитан сборной, человек с громадным опытом. Да, сейчас курс на омоложение состава, тренерский штаб знакомится с кандидатами в национальную команду. Но и ветераны сборной тоже нужны, чтобы передавать опыт, традиции. Тем более приглашение Артёма вызвало бы небывалый интерес к теме сборной, который в последние годы угасает. И что Дзюба мог бы испортить в сборной в нынешней ситуации? Воробьёва вызывают. Пальцева вызывают! Что, Дзюба испортил бы общую картину? Пусть потренируется с командой хотя бы. Уверен, что с такими соперниками, как, условно, команды Вьетнама или Тайланда, Дзюба бы точно смотрелся уверенно», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Ранее стал известен расширенный состав национальной команды России по футболу на октябрьские сборы. В него не вошёл форвард «Акрона» Артём Дзюба.

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 424 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.