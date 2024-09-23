Тарханов: если Глушенкова вызвали в сборную, нет никаких проблем. Его слова раздули

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на вызов нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России.

«Глушенков сказал про сборную России, когда был травмирован. Ему не было смысла ехать, ведь он бы не играл, поэтому лучше тренироваться. Но почему-то все раздули его слова. Он сказал так, а все понимают по-другому. Если его сейчас вызвали в сборную России, значит, нет никаких проблем», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее игрок сине-бело-голубых заявил, что ему интереснее тренироваться с одноклубниками, чем играть за сборную России с Вьетнамом.