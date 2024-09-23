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«Ахмат» — «Крылья Советов»: после первого тайма счёт в матче 9-го тура РПЛ не открыт

«Ахмат» — «Крылья Советов»: после первого тайма счёт в матче 9-го тура РПЛ не открыт
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В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Игра проводится на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Матч начался в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первого тайма счёт в игре не открыт (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'    

Напомним, «Ахмат» за восемь игр набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали девять очков и располагаются на 10-й строчке.

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