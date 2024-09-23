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«Роналду не умеет играть в футбол». Экс-игрок «Реала» раскритиковал Криштиану

«Роналду не умеет играть в футбол». Экс-игрок «Реала» раскритиковал Криштиану
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Бывший форвард сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано раскритиковал звёздного нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду. По мнению эксперта, Роналду не умеет играть в футбол, так как неспособен действовать на команду.

«Он не умеет играть в футбол. Роналду может забить 3000 голов, мне всё равно. Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес знали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать», – приводит слова Кассано Daily Mail.

Ранее Роналду преодолел отметку в 900 голов за карьеру.

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