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Вратарь «Динамо» Мх Волк: герои матча с «Ростовом» — наша команда

Вратарь «Динамо» Мх Волк: герои матча с «Ростовом» — наша команда
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк ответил на вопрос, считает ли он себя героем матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0), в котором 23-летнему футболисту удалось оставить свои ворота неприкосновенными.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Я – герой матча? Конечно, это приятно, но герой матча – наша команда, потому что, помимо двух моментов, которые я отразил во втором тайме, было много накрытых ударов со стороны наших защитников и других игроков. Все до конца старались и работали на команду. Я думаю, всех нас стоит отметить», – приводит слова Волка «РБ Спорт».

После девяти матчей РПЛ махачкалинское «Динамо» набрало 10 очков и занимает девятое место.

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