Анчелотти рассказал о состоянии здоровья Беллингема в преддверии матча с «Алавесом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии здоровья атакующего полузащитника Джуда Беллингема, у которого возникли проблемы с плечом после матча 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (4:1).
Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54' 1:1 Карвахаль – 58' 2:1 Родриго – 75' 3:1 Винисиус Жуниор – 78' 4:1 Мбаппе – 90'
«С плечом возникла та же проблема, что и в минувшем году. Сейчас он восстанавливается и для большей безопасности должен носить защиту. Джуд доступен. Он может играть и будет играть», — приводит слова Анчелотти AS.
Завтра, 24 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет с «Алавесом». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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