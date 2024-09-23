Анчелотти рассказал о состоянии здоровья Беллингема в преддверии матча с «Алавесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии здоровья атакующего полузащитника Джуда Беллингема, у которого возникли проблемы с плечом после матча 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (4:1).

«С плечом возникла та же проблема, что и в минувшем году. Сейчас он восстанавливается и для большей безопасности должен носить защиту. Джуд доступен. Он может играть и будет играть», — приводит слова Анчелотти AS.

Завтра, 24 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет с «Алавесом». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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