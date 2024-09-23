Главный тренер «Интера» Индзаги высказался о поражении от «Милана»

Наставник итальянского ФК «Интер» Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды от ФК «Милан» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:2. Заявление главного тренера опубликовали в Football Italy.

«Милан» — это, разумеется, хорошая команда. Он сыграл лучше нас этим вечером и заслужил победу. Мы неправильно подошли к делу, не были командой в полной мере — такое случается редко. Ни один из таймов мы не начали с тем настроем, который должен быть, и я пытался внести кое-какие изменения, но это не помогло», — приводит издание слова Индзаги.

По итогам прошедших матчей «Милан» набрал восемь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Интер» с восемью очками находится на шестой строчке.

Далее команда Индзаги сыграет против «Удинезе». Встреча в рамках чемпионата Италии пройдёт уже 28 сентября.