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Игонин: воспринимаю игру, а не слова Глушенкова. Не вижу причин для невызова в сборную

Игонин: воспринимаю игру, а не слова Глушенкова. Не вижу причин для невызова в сборную
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на попадание нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в расширенный состав национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Если в сборной России нужен такой футболист, как Глушенков, то тренер его вызывает. Не вижу причин для невызова Максима в национальную команду. Я воспринимаю действия, а не слова Глушенкова. Ведь любой может сказать что угодно. Так что давайте смотреть на игру, а не на высказывания», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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