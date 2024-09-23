«Ахмат» на 90+6-й минуте упустил победу над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура РПЛ

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч начался в 18:30 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Автором единственного гола в составе грозненцев стал Фелиппе Кардосо. Гости в компенсированное время ответили точным ударом Доминика Ороза.

«Ахмат» за девять игр набрал шесть очков. Команда Сергея Ташуева ушла с последнего места в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на 15-ю строчку. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.