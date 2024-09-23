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Ахмат — Крылья Советов, результат матча 23 сентября, счет 1:1, 9-й тур РПЛ

«Ахмат» на 90+6-й минуте упустил победу над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура РПЛ
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Сегодня, 23 августа, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч начался в 18:30 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

Автором единственного гола в составе грозненцев стал Фелиппе Кардосо. Гости в компенсированное время ответили точным ударом Доминика Ороза.

«Ахмат» за девять игр набрал шесть очков. Команда Сергея Ташуева ушла с последнего места в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на 15-ю строчку. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.

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