Уокер: способность игроков «Арсенала» тянуть время — это тёмное искусство

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мнением о минувшем матче 5-го тура чемпионата Англии, в котором «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

«Думаю, что как футбольный матч это было отличное зрелище. Но, возможно, не всё было так хорошо. Считаю, что это [затяжка времени со стороны «Арсенала»] — неотъемлемая часть игры. Я бы назвал это тёмным искусством.

Думаю, что болельщики и футболисты «Манчестер Сити» явно разочарованы. Хотя тренер «Арсенала» может сказать, что они действовали правильно и здорово управляли игрой», — приводит слова Уокера BBC.

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