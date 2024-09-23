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Уокер: способность игроков «Арсенала» тянуть время — это тёмное искусство

Уокер: способность игроков «Арсенала» тянуть время — это тёмное искусство
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Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мнением о минувшем матче 5-го тура чемпионата Англии, в котором «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Думаю, что как футбольный матч это было отличное зрелище. Но, возможно, не всё было так хорошо. Считаю, что это [затяжка времени со стороны «Арсенала»] — неотъемлемая часть игры. Я бы назвал это тёмным искусством.

Думаю, что болельщики и футболисты «Манчестер Сити» явно разочарованы. Хотя тренер «Арсенала» может сказать, что они действовали правильно и здорово управляли игрой», — приводит слова Уокера BBC.

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