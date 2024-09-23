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Алексей Игонин: на данный момент «Паниониос» — уровень Дениса Черышева

Алексей Игонин: на данный момент «Паниониос» — уровень Дениса Черышева
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Футбольный эксперт Алексей Игонин высказался о переходе Дениса Черышева в «Паниониос».

«Я так понимаю, что у Дениса Черышева не было других вариантов, кроме «Паниониоса». На данный момент эта команда — уровень Черышева. Но ему никто не мешает доказать и перейти на более высокий уровень. В футболе это можно сделать достаточно быстро. Я рад, что он хочет продолжать играть в футбол на профессиональном уровне», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее греческий клуб «Паниониос», выступающий во второй лиге этой страны, объявил о достижении соглашения с российским полузащитником Денисом Черышевым. В среду, 25 сентября, россиянин прилетит в Грецию для подписания контракта.

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